Тимошенко жалуется, что Ющенко и на полдня оставить нельзя

Новые договоренности о согласии между президентом и антикризисной коалицией являются ошибкой, поскольку последняя не изменит своей политики.

Так лидер БЮТ Юлия Тимошенко прокомментировала договоренности, достигнутые во время встречи президента Виктора Ющенко с премьер-министром Виктором Януковичем и спикером Александром Морозом.

"Мне кажется, что пока я на полдня из Киева уехала, криминальная власть снова Виктора Андреевича как-то спутала в планах и попробовала снова его вернуть на дорогу, которая не имеет конца", - сказала Тимошенко в эфире канала "1+1", сообщает ее пресс-служба.

Лидер БЮТ высказала убеждение, что "ни правительство Януковича, ни большинство в парламенте не изменит своих абсолютно антиукраинских намерений, не изменит социальной политики, и потому второй раз подписывать один и тот же Универсал – это практически наступать на грабли".

"А вносить снова Януковича в его премьерский кабинет, когда его уже народ почти вынес, - логики в этом нет", - подчеркнула Тимошенко.

Вместе с тем, она добавила, что еще не видела президента и не разговаривала с ним. "Думаю, только при персональной встрече мы сможем понять, что это за события и как их толковать", - добавила она.

На вопрос относительно дальнейшей судьбы союза БЮТ, "Нашей Украины" и президента, Тимошенко ответила: "Наши стратегические планы относительно защиты Украины, относительно защиты людей - неизменны".

"И в каком бы формате мы это не делали – в коалиции с оппозиционными силами, самостоятельно – мы будем это делать. Это главное", - добавила она.

Лидер БЮТ напомнила, что оппозиция предложила парламентскому большинству 17 шагов выхода из кризисной ситуации в стране: "Мы покинули зал для того, чтобы действительно обратить на это внимание, и я считаю, что нам нужно довести до конца и заставить сегодня власть выполнить эти 17 пунктов".

Как известно, в среду Тимошенко находилась с рабочей поездкой в Житомире.

Украинская правда