Начинается официальный визит Ющенко в Данию

Сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Королевство Дания.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в ходе визита В.Ющенко проведет встречи с высшими руководителями государства.

Также запланировано подписание ряда межправительственных соглашений – речь идет о сотрудничестве в отрасли энергетики, сотрудничество в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также соглашение между торгово-промышленными палатами Украины и Дании.

Кроме того, запланирована встреча В.Ющенко с представителями бизнес-кругов Дании и его выступление в Обществе внешней политики Королевства. Планируется, что Президент выступит с некоторыми внешнеполитическими инициативами, которые касаются европейского выбора Украины.