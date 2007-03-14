Балога: Наша Украина и БЮТ не оставят коалицию в покое

“Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул необходимость посвятить все усилия правительства и парламента преодолению тех социальных проблем, которые накопились за последнее время в украинском обществе. Нужно помнить, что именно обеспечение социальных стандартов жизни граждан является прямой обязанностью всех органов государственной власти”, - заявил председатель Совета партии “Наша Украина” Виктор БАЛОГА сайту RAZOM.

Председатель Совета партии “Наша Украина” заявил, что “оппозиционное объединение «Нашей Украины» и БЮТ разделяет такую обеспокоенность Главы государства, а потому и в дальнейшем скоординировано и последовательно будет выполнять свою программу – положения, записанные в Соглашении об Объединенной оппозиции». «Мы стояли и будем стоять на позициях защиты благосостояния украинцев, а также недопущения безответственности и безразличия со стороны определенных политических сил в отношении к нарастанию политического и социально-экономического кризиса в государстве”, - подчеркнул он.

В.БАЛОГА заявил что, “вместе с БЮТ «Наша Украина» и в дальнейшем будет требовать от «красно-синей» коалиции выполнения 17 пунктов, изложенных в нашем заявлении от 13 марта этого года. «Наша Украина» и БЮТ будут действовать сообща и согласованно для защиты общих для нас демократических ценностей и исторического выбора украинского народа”.

В.БАЛОГА также напомнил, что сегодня во время встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что демократическая оппозиция представляет около половины украинского населения и состава парламента, а потому рассмотрение ее требований является насущной обязанностью как Президента, так и правительства и парламентского большинства.