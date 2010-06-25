Литвин решил возглавить процесс, которому он не может противостоять

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что выборы на местном уровне состоятся 31 октября текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в частности, отвечая на вопрос газеты «Левый берег», состоятся ли выборы именно в этот день, В.ЛИТВИН отметил: «Думаю, состоятся». «И это не зависит от желания или нежелания ЛИТВИНА. Если процессу нельзя противостоять, его нужно, по крайней мере, возглавить», - сказал он.

Вместе с тем В.ЛИТВИН отметил, что в назначении местных выборов на 2011 год «нет никакого нарушения законов и Конституции». «Нынешняя же дата (31 октября с.г.) «привязана» к настроениям людей и рейтингам политических сил, не более того. В законе о местных выборах, который принят в 2005-ом году, в седьмом пункте переходных положений записано: в случае, если будут приняты соответствующие изменения в Конституцию, депутаты и председатели, избранные в 2006-ом, работают пять лет. Таким образом, следующие местные выборы должны состояться в 2011 году. Но изменения не приняли, а Конституционный Суд, вопреки рекомендации Верховной Рады предоставить свои выводы до 15-го июня, предоставил своеобразный ответ», - сказал спикер.

При этом руководитель парламента отметил, что нужно прекратить разговоры на тему, состоятся выборы или нет. По его словам, «лучше сосредоточиться на том, чтобы обеспечить приемлемые - при нынешней расстановке сил - правила проведения избирательной кампании, которые потом не менялись бы в процессе».

«В то же время - удержать управляемость в стране, что в условиях гонки непросто», - добавил В.ЛИТВИН. Руководитель парламента отметил важность принять «сбалансированный» избирательный закон, что, по его словам, «выгодно всем».

Также В.ЛИТВИН отметил, что в «обсуждаемом сегодня законопроекте о местных выборах, есть ряд новелл, которые нуждаются в существенном коррегировании. При этом руководитель парламента отметил, что этот документ «пока не внесен в Верховную Раду, не зарегистрирован, поэтому конкретного автора у него нет». «Работа над документом продолжается», - сказал он, напомнив, что этот законопроект, в соответствии с Регламентом, будет зарегистрирован только после рассмотрения других законодательных актов на эту тематику. «Ожидаю, что на следующей неделе будет рассматриваться предложение об официальном определении даты выборов, потом будет возможность определиться с законом», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение, что в случае законодательного закрепления смешанной системы выборов, кандидаты, которые баллотируются по мажоритарной системе, должны выдвигаться исключительно от партий, что оградит от «такого количества перебежчиков». Также, по убеждению В.ЛИТВИНА, лидеры партийных организаций в областях должны быть лидерами списков, как минимум, в областной совет.

В.ЛИТВИН также выразил мнение, что перерегистрация партий проведена не будет, «как и каких-либо других, откровенно административных вмешательств». «Вряд ли кто-то захочет создавать себе проблемы на пустом месте», - сказал он.

Председатель ВР в очередной раз выразил убеждение, что парламентские выборы состоятся в 2012 году.