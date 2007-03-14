Ющенко: чего не хватает Владимиру Огрызко для утверждения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что кандидатура Владимира ОГРЫЗКО является оптимальной на должность министра иностранных дел Украины. Об этом он сказал в интервью двум украинским телеканалам - УТ-1 и ICTV.

При этом Президент отметил, что на сегодня другие варианты, чем кандидатура В.ОГРЫЗКО, не обсуждаются.

«Есть фигура, вокруг которой идет постановка вопроса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что во время недавних консультаций с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ они обсуждали этот вопрос. При этом В.ЮЩЕНКО еще раз повторил свое мнение, что кандидатура В.ОГРЫЗКО отвечает всем необходимым требованиям.

В.ЮЩЕНКО дал высокую оценку В.ОГРЫЗКО как профессионалу, человеку с опытом работы. Но, по его словам, “очевидно для кого-то этого недостаточно. Ключевой аргумент чего недостаточно – ручного влияния на министра”. Иными словами, считает Президент, речь идет “об узурпации очередного участка внешнеполитического спектра, который не относится в данном случае к компетенции Кабинета министров».

В.ЮЩЕНКО выразил непонимание, почему коалиция так не хочет В.ОГРЫЗКО. Он отметил, что представление полностью отвечает Конституции.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что он как Президент никогда не будет источником нестабильности в стране. «Но, что касается тех игрищ, которые происходят на полях, принадлежащих к исключительной компетенции Президента, я хочу еще раз сказать, что в этих вопросах всегда заключительное слово будет за Президентом», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

28 февраля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.ОГРЫЗКО.