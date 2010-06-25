Начался сбор подписей против Налогового кодекса

С 24 июня стартовал Всеукраинский сбор подписей против правительственного Налогового кодекса, инициированный общественной инициативой «Обновление страны», которую возглавляет экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Как сообщили в пресс-службе политика, эта общественная организация требует у Кабмина и Верховной Рады внести изменения в проект Налогового кодекса, принятого парламентом в первом чтении 17 июня 2010 года. В частности, изъять из проекта положения, препятствующие развитию предпринимательства в Украине. А именно – по увеличению сроков налоговых проверок и расширению полномочий ГНА во время осуществления налогового контроля; безакцептному списанию средств со счетов предприятий и внедрению “испытательного” срока для СПД, которые намереваются перейти на упрощенную систему налогообложения.

Засвидетельствовать свою поддержку такой инициативы можно, оставив подпись на веб-странице. Совместное обращение с подписями будет послано по электронному и почтовому адресу Кабмина, Верховной Рады и Администрации президента.

Такую инициативу, по информации пресс-службы В.НАЛИВАЙЧЕНКО, уже поддержали общественные организации из разных уголков Украины, представляющие интересы малого и среднего бизнеса.