ЦИК разрешил применять закон об императивном мандате

Центральная избирательная комиссия рекомендует территориальным избирательным комиссиям применять положение закона об императивном мандате.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, сегодня на заседании Центризбирком принял изменения к своему постановлению “О разъяснении по применению отдельных положений закона Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” в части, касающейся замещения депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым и местных советов по решению высшего руководящего органа политической силы”.

В частности, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Верховной Рады АРК и местных советов (кроме сельского, поселкового совета) по решению межпартийных собраний (конференции) избирательного блока местных организаций партий, образованного на уровне регионов и городов, соответствующая территориальная избирательная комиссия в срочном порядке, но не позже трех дней со дня получения решения межпартийного собрания соответствующей политической силы, принимает решение о признании избранным и регистрирует следующего по очередности кандидата в депутаты и выдает ему временное удостоверение депутата соответствующего совета.

Политические силы в случае невыполнения территориальной избирательной комиссией законодательных требований направляют соответствующее представление в Центральную избирательную комиссию.

ЦИК направила соответствующее постановление Верховной Раде АРК, областным, районным, городским, районным в городах советам, Государственному комитету архивов Украины и избирательной комиссии АРК, областным, городским, районным, районным в городах территориальным избирательным комиссиям, политическим партиям, избирательным блокам политических партий.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Печерский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виктора ГРИНЮКА, запретил осуществлять ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям по отзыву и досрочному прекращению полномочий депутатов местных советов на основе закона об императивном мандате. В связи с этим ЦИК приняла протокольное решение обратиться в Печерский районный суд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления.

Заседание Печерского районного суда Киева по делу о законе об императивном мандате депутатов местных советов, запланированное на 13 марта, не состоялось из-за обжалования Блоком Леонида Черновецкого постановления этого же суда, принятого 5 марта по делу по иску В.ГРИНЮКА.