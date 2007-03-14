Бюрократия в умелых руках - это оружие

Инициативной группе, организованной 27 января 2007 г. на общих собраниях граждан Украины для сбора подписей под требованием о назначении местного референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Киевского городского совета и Киевского городского председателя отказано в регистрации в связи с несоответствием поданных документов требованиям Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Управление правового обеспечения секретариата Киевского городского совета по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проверило на соответствие действующему законодательству документы собраний граждан Украины – жителей города Киева, состоявшихся 27 января 2007 г. по поводу проведения местного референдума.

Как сообщил журналистам и.о. заместителя председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ, в нарушение норм статей 15, 16, 17 Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах» для регистрации инициативной группы были поданы документы, которые не предусмотрены действующим законодательством, и, в то же время, не подан документ, подача которого является обязательной.

В частности, по словам В.ГОЛОВАЧА, отсутствует отдельный документ с точной формулировкой вопросов, что предлагается вынести на референдум.

Кроме того, сообщил он, в соответствии с протоколом собраний граждан в собраниях приняло участие 214 граждан. Во время проверки регистрационного списка участников собраний было установлено отсутствие личной подписи КОВЕЙНА Александра Юриевича, что не дает возможности установить факт его присутствия на собраниях. В связи с этим результаты голосования по вопросам повестки дня не соответствуют действительности, - отметил В.ГОЛОВАЧ.

Кроме того, по словам В.ГОЛОВАЧА, в списке членов инициативной группы и обязательств о соблюдении законодательства Украины о референдуме выявлены разногласия в написании паспортных данных граждан Украины.

Также проверкой установлено несоответствие данных о месте проживания 11 членов инициативной группы, что препятствует регистрации указанных членов инициативной группы.

Таким образом, заявил В.ГОЛОВАЧ, инициативной группе, организованной 27 января на общих собраниях жителей Киева по вопросам проведения местного референдума о досрочном прекращении полномочий Киевского городского совета и Киевского городского председателя, отказано в регистрации в связи с несоответствием поданных документов требованиям Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Как сообщал УНИАН, пяти инициативным группам, которые раньше подавали документы своей регистрации Киевскому городскому председателю, также было отказано в связи выявленными нарушениями в документах.