Янукович проведет ”соответствующую работу” с коалицией

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что будет проводить совместную работу с фракциями Верховной Рады относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел, внесенной Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ: «Мы договорились, что рассмотрим кандидатуру, внесенную Президентом, на должность министра иностранных дел в парламенте и будем искать поддержку фракций – будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ не сказал, поддержит ли кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на эту должность, отметив, что работа с фракциями будет проходить по кандидатуре, которую вносит Президент.

«Речь шла о том, что поддержим кандидатуру Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.