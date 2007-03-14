Янукович поставил диагноз и берется лечить
18:16, 14 марта 2007Политика
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Премьер хочет вернуть оппозицию к работе
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что фракции БЮТ и "Наша Украина" должны вернуться к работе в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
«Эти договоренности (достигнутые на вышеупомянутой встрече – УНИАН) это предусматривают, но это уже вопрос Президента. Безусловно, парламент должен работать в полном составе, и конструктивная часть парламента настроена на это», - сказал В.Янукович.
Он подчеркнул, что политиканство никогда не приводило к улучшению ситуации в стране. «Это болезнь, и ми будем ее совместно лечить», - прибавил он.
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