Янукович поставил диагноз и берется лечить

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что фракции БЮТ и "Наша Украина" должны вернуться к работе в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

«Эти договоренности (достигнутые на вышеупомянутой встрече – УНИАН) это предусматривают, но это уже вопрос Президента. Безусловно, парламент должен работать в полном составе, и конструктивная часть парламента настроена на это», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что политиканство никогда не приводило к улучшению ситуации в стране. «Это болезнь, и ми будем ее совместно лечить», - прибавил он.