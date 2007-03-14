Янукович заявляет о взаимопонимании всех ветвей власти

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что все ветви власти пришли к пониманию о необходимости совместной работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

«Мы сделали совместные выводы, что сегодня все институты власти должны работать вместе над стабилизацией экономической и политической в нашей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что для этого необходимо объединять все усилия.