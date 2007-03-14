Янукович заявляет о взаимопонимании всех ветвей власти
17:39, 14 марта 2007Политика
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Необходимо объединять все усилия
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что все ветви власти пришли к пониманию о необходимости совместной работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
«Мы сделали совместные выводы, что сегодня все институты власти должны работать вместе над стабилизацией экономической и политической в нашей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что для этого необходимо объединять все усилия.
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