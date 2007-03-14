Президент назвал два свои ключевых требования

Накануне голосования в Верховной Раде за изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил необходимость выполнения его двух ключевых требований.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, прежде всего речь идет о повышении уровня социальных стандартов. Правительство уже выполнило это требование в части повышения этих стандартов до размеров, определенных Президентом.

Второе требование главы государства – финансирование этих социальных расходов должно осуществляться исключительно за счет имеющегося ресурса, а не путем увеличения дефицита государственного бюджета, накопления долгов и заведения в долговую яму будущих поколений.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2007 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2007 год. В документе, в частности, предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета с 15,7 млрд. грн. до 18,7 млрд. грн.

13 марта руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что В.Ющенко подал в Верховну Раду свой вариант изменений в госбюджет на таекущий год.