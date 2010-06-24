Посол США хочет потратить свой отпуск на изучение украинского

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ надеется во время летнего отпуска улучшить знание украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе дискуссии с экспертами и журналистами, которая была организована Институтом мировой политики.

«Надеюсь, что во время летнего отпуска смогу немного улучшить уровень своего знания украинского языка», - сказал посол.

Дж.ТЕФФТ пожаловался на то, что трудно найти время, чтобы заняться желаемыми делами.

«Желание есть, но времени не всегда, к сожалению, хватает. Я знаю, что украинский язык не такой простой. Я учил венгерский, когда мне было 30, учил литовский, когда было 50, и, конечно, в возрасте 50 лет трудно учить иностранный язык», - сказал посол.