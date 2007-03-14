Богатырева боится, что Тимошенко перекусит ей сонную артерию

Координатор антикризисной коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА призывает парламентскую оппозицию к конструктивной работе в сессионном зале.

Об этом говорится в обращении Р.БОГАТЫРЕВОЙ к украинской оппозиции, текст которого передан УНИАН.

“Я обращаюсь теперь уже к объединенной оппозиции. Может, она услышит его в парламентском буфете или принимая туалет”, говорится в документе.

Напомнив, что депутаты оппозиции избраны украинским народом и несут ответственность только перед ним, “а не перед своими горячими вождями”, Р.БОГАТЫРЕВА призвала их работать “на рабочем месте, в сессионном зале, где провозглашена наша независимость. Без гормональной истерики и голливудских сцен ужасов. Мы так или иначе обречены жить в демократии и быть властью и оппозицией”.

Р.БОГАТЫРЕВА при этом отметила, что не будет дискутировать с представителями оппозиции относительно этики законодателей. “Этому дадут оценку избиратели, а мы будем мужественно терпеть эти гримасы политической судьбы, как терпела извращения старого Кайдаша его семья”, - сказала она.

В то же время Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что будет “терпеть” только при одном условии - оппозиция, как и политическое большинство, будет бороться не за собственный, а за национальный интерес. “Ее критика является только способом постоянного поиска эффективной политики, а не ежедневным желанием перекусить сонную артерию своим оппонентам”, - сказала координатор коалиции.

Говоря о 17 требованиях оппозиции, Р.БОГАТЫРЕВА назвала их “Семнадцатью мгновениями весны” и предложила действовать согласно Конституции и действующими демократическими традициями: “Предлагайте законопроекты, круглые столы. Давайте определяться, пусть даже в остром, но диалоге. Поскольку для выполнения вашего удивительного ультиматума усилий парламента недостаточно. Нужен барон Мюнхгаузен”.

Также Р.БОГАТЫРЕВА призвала оппозицию “прекратить шантаж Президента”. “Не превращайте его на глазах мировых демократий в который раз в заложника непомерных амбиций и прогрессирующих психозов”, - сказала она. Как отметила координатор коалиции, “Президент - весомая часть законотворческого процесса. Ему нельзя запретить подписывать законы, которых ждет украинское общество и интегрирован в нашу экономику глобальный мир”. Это не столько право Президента, как его обязанность, которую никто нарушить не сможет, добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

“Оппозиция всегда должна скорее чувствовать себя сторожевым псом демократии, нежели бойцовским бультерьером”, - сказала лидер фракции Партии регионов.