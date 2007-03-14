ВР предлагает разрешить депутатам сидеть одновременно на двух стульях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины ,,О внесении изменений в статью 14 Закона Украины „О статусе народного депутата Украины” (об участии народного депутата Украины в работе временных комиссий)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект закона проголосовали 238 народных депутатов из 246, зарегистрированных в зале.

Проектом предлагается внести изменения в статью 14 Закона, которой определены права народного депутата в органах Верховной Рады Украины.

Законопроектом, в частности, предлагается дать возможность народному депутату Украины одновременно принимать участие в работе одной временной специальной комиссии и одной временной следственной комиссии.

Сегодня ВР, согласно регламенту, работает в сессионном режиме только до обеда. С 16 часов народные депутаты работают в комитетах и фракциях.

Народные депутаты полностью рассмотрели вопросы, которые были предусмотрены в повестке дня.

Во время завершения утреннего заседания председатель – первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что сегодня парламентское большинство работало “и за себя, и за оппозицию”. Он выразил надежду, что они и в дальнейшем справятся с вопросами, которые будут рассматриваться на сессионном заседании.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракции “Наша Украина” и БЮТ не принимали участия в сессионном заседании.