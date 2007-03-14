В Нашей Украине назревает бунт?

Не все народные депутаты из фракции «Наша Украина» поддерживают политику руководства фракции об отказе принимать участие в заседаниях Верховной Рады. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции «Наша Украина» Сергей БЫЧКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.БЫЧКОВА, «в кулуарах сегодня много депутатов из «Нашей Украины», и некоторые из нас готовы вернуться в зал, поскольку нам необходимо работать».

Он также отметил, что в составе «Нашей Украины» есть парламентарии, которые не поддерживают такого противостояния между фракциями. С.БЫЧКОВ выразил мнение, что народным депутатам из лагеря оппозиции необходимо работать в сессионном зале, «чтобы поддержать президентские инициативы». «Я за то, чтобы направить работу Верховной Рады в конструктивное русло», - добавил он.

При этом депутат выразил убеждение, что происходящее в парламенте, приводит к углублению недоразумения.

Как сообщал УНИАН, 13 марта фракции БЮТ и “Наша Украина” приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции.

В частности, сегодня, 14 марта, фракции БЮТ и "Наша Украина" решили не регистрироваться в ВР, пока не будет включен в повестку дня законопроект Юлии ТИМОШЕНКО о внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».