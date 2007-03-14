Янукович направился к Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направился в секретариат Президента Украины для встречи с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Премьер-министр выехал из здания Кабинета министров и направился на Банковую для проведения встречи с Президентом», - сказал представитель пресс-службы.

Ожидается, что по окончании встречи (ориентировочно в 15.45) премьер-министр ответит на вопросы журналистов.

Кроме того, планируется, что в 15.30 министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО расскажет журналистам о планах по реформированию военно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ планирует обсудить с Президентом кандидатуру на должность министра иностранных дел Украины, а также заявление объединенной парламентской оппозиции.