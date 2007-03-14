Тимошенко поговорит с Ющенко об оздоровлении

Сегодня в 16.30 лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по приглашению последнего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня на пресс-конференции в Житомире.

На вопрос, о чем будет идти речь на встрече, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «С Президентом как раз планируем говорить о том, как воплощать жизнь те 17 пунктов, которые мы задекларировали в нашем заявлении, как немножечко оздоровить, хотя бы до периода досрочных выборов, жизнь в стране, как не дать Украине скатиться к потере независимости».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее лично и БЮТ «настораживает то, что Верховная Рада сегодня проводит неэффективную политику, принимая законопроекты правительства и депутатского большинства без какого-либо глубокого изучения и обсуждения».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такой подход к принятию законов может говорить о том, что они принимаются для обеспечения отдельных кланов.

«Я думаю, - продолжила Ю.ТИМОШЕНКО, - что в ближайшее время Президент будет инициатором сбора всего высшего руководства страны, включая лидеров фракций», для обсуждения с ними предложений, которые изложены в 17 пунктах совместного заявления БЮТ и «Нашей Украины».

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если требования, изложенные в заявлении, не будут удовлетворены, то БЮТ будет продолжать свои действия в направлении проведения досрочных парламентских выборов.