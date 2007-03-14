Тимошенко заподозрила Верховный Суд в коррумпированности

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предполагает, что восстановление Евгения ЖОВТЯКА в должности губернатора Киевской области могло состояться с нарушением действующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов в Житомире.

«Я не видела материалов судебных дел конкретных. Я не могу сейчас давать оценку, но я могу твердо сказать, что сегодня отдельные коррумпированные судьи портят имидж всей судебной системы Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она добавила, что не исключает, что “в судебных решениях могут допускаться крайние неправомерные шаги”.

Справка УНИАН. Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Но несмотря на решение суда, Президент этого не сделал. В тот же день, когда суд восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности, В.ЮЩЕНКО своим Указом назначил на должность председателя Киевской облгосадминистрации В.УЛЬЯНЧЕНКО. Поскольку решение суда не было выполнено Президентом, 21 июня было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Госисполнитель обязал В.ЮЩЕНКО до 10 августа выдать соответствующий Указ. Это требование также не было выполнено. Вместо этого представитель Президента В.ЮЩЕНКО подал жалобу, в которой требовал отменить постановление Киево-Святошинского районного суда о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности губернатора. В сентябре Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил эту жалобу. Но в ноябре 2006 года Высший административный суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

13 марта Верховный Суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.