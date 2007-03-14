Рудьковский подаст в суд на автора публикации в ”УМ”

Министр транспорта и святи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ намерен обратиться в суд по поводу публикации в газете «Україна молода», в которой ставится под сомнение легитимность дипломов министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил журналистам после заседания Кабинета министров.

«Я думаю, что мы сейчас находимся в демократической Украине, и в судебном порядке мне удастся доказать, что тот человек, который писал пасквили на меня, будет отвечать финансово», - заявил министр.

Кроме того, Н.РУДЬКОВСКИЙ сказал, что ему «жаль, что люди, близкие к Секретариату Президента, снова вытягивают ту грязь, которой меня поливала команда КУЧМЫ и лишала меня незаконным путем гражданства…»

При этом министр уточнил, что он историк и экономист, окончил Черниговский педагогический институт и Национальный экономический университет.

Как сообщалось, 13 марта газета «Україна молода» в статье "Проффесор-2" написала о том, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ неоднократно фальсифицировал свои биографические данные и имеет подделанные документы о высшем образовании.

В частности, автор статьи утверждает, что диплом об окончании Черниговского пединститута Н.РУДЬКОВСКИЙ получил "по фальсифицированным данным", поскольку был зачислен в ВУЗ в сентябре 1985 года, а диплом получил в 1996 году. За это время он фактически учился неполных два года. В этот период, отмечается в статье, Н.РУДЬКОВСКИЙ служил в армии, выезжал на обучение в Москву, а потом в Австрию для обучения в Венском университете.

Кроме того, при устройстве на работу в "Укргазпром" в 1997 году Н.РУДЬКОВСКИЙ подал в отдел кадров личный листок и копию диплома об окончании Российской экономической академии им. Плеханова, где он якобы учился в 1988-1993 годах. По данным же автора статьи, Н.РУДЬКОВСКИЙ в списках студентов, которые окончили академию в 1993 году, не значится, его диплом с указанными серией и номером не соответствует установленному на то время образцу и не выдавался вообще.

Также автор статьи рассказывает о внесении в свое время в паспорт Н.РУДЬКОВСКОГО фиктивных записей о прописке с 1991 по 1995 год, когда нынешний министр фактически на территории Украины не проживал.

В июле 1998 года, по данным автора статьи, Черниговский областной суд признал Н.РУДЬКОВСКОГО не гражданином Украины, его паспорт – недействительным.

Решение суда, по словам автора, до сих пор не было опротестовано, что свидетельствует о незаконном получении Н.РУДЬКОВСКИМ украинского паспорта в 2000 году и, соответственно, украинского гражданства.