Попов уже подыскал замену Бассу

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ инициирует назначение на должность заместителя главы КГГА Руслана КРАМАРЕНКО вместо Дениса БАССА.

Как пишет “Газета по-киевски”, об этом А.ПОПОВ сказал в своих комментариях газете в связи с информацией о скором увольнении Д.БАССА.

«Дело не только в отключениях электроэнергии, или проблемах с отоплением. Но в том числе и в вопросах бюджетных и межбюджетных отношений. Речь идет о целевом методе внедрения бюджета города», - отметил А.ПОПОВ.

«Эту задачу мы решали на уровне МинЖКХ, и этими вопросами занимался человек, который в этом разбирается. Это Руслан КРАМАРЕНКО. Я предложил ему перейти в КГГА, чтобы он все это мог внедрять в Киеве», - объяснил первый замглавы столичной госадминистрации.

По словам А.ПОПОВА, Д.БАСС – хороший экономист, но не владеет этой технологией. «Мы переговорили. Он по собственному желанию уходит, а КРАМАРЕНКО подготовит новый бюджет», - сообщил А.ПОПОВ.

Газета отмечает, что «32-летний Р.КРАМАРЕНКО – работал замом у ПОПОВА - министра ЖКХ. У него всего 5 лет госслужбы. До прихода в МинЖКХ он работал в Кременчугской райдаминистрации и начальником отдела в Минтрансе. Зато сделал карьеру в бизнесе – в его объективке значится руководящие должности в ООО «Вик Ойл» и украинско-казахской нефтетранспортной компании «Транс-Юг», «Укртатнефть».

Как сообщал УНИАН, в интервью агентству, опубликованном вчера, А.ПОПОВ сообщил, что Д.БАСС точно будет уволен с занимаемой должности, причем в ближайшие дни.