Томенко просит Януковича утихомирить ”молодого донецкого хама”

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО в открытом письме к лидеру Партии регионов, премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ просит его немедленно отреагировать и осудить украинофобские высказывания секретаря Донецкого городского совета, члена Партии регионов Николая ЛЕВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сообщил сегодня в интервью журналистам.

При этом он отметил, что обратился к руководителю правительства не как заместитель председателя ВР и не как народный депутат, а как обычный украинец.

«Публично обращаюсь к Вам не как заместитель председателя Верховной Рады, не как народный депутат Украины, а как обычный украинец с просьбой немедленно отреагировать и осудить украинофобские высказывания Николая ЛЕВЧЕНКО, вашего однопартийца и секретаря Донецкого городского совета, который неоднократно в средствах массовой информации провокационно унизил украинский язык, культуру и Украинское государство», - идет речь в открытом письме.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Н.ЛЕВЧЕНКО таким образом публично выражает пренебрежение ко всем гражданам Украины.

Он отметил, что на последней пресс-конференции Н.ЛЕВЧЕНКО выступил с предложением, чтобы украинский язык был региональным во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. «Отсюда можно понять, что украиноязычным гражданам отводят место для жизни только в упомянутых областях», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, ввиду того, что Н.ЛЕВЧЕНКО является должностным лицом Донецка, вмешательство премьер-министра Украины и лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА необходимо.

«Уверен, Виктор Федорович, что в первую очередь Вы как украинец, а также другие украинцы из Партии регионов остановят гастроли молодого донецкого хама, который считает, что имеет право публично унижать национальное достоинство украинцев в их государстве, а также сделают все, чтобы такой человек не занимал при этом государственной должности и не представлял Вашу партию», - говорится в письме.