”Пору” разрывает кризис?

Часть Гражданской партии «Пора», которая не соглашается с политикой нового руководства партии, требует созвать до 13 мая внеочередное Гражданское собрание партии для очерчивания ее дальнейшего курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил бывший председатель политсовета «Поры» Евгений ЗОЛОТАРЕВ.

На пресс-конференции была провозглашена декларация, в соответствии с которой, существует угроза существования «Поры» как самодостаточной политической силы. Часть членов партии считает, что сегодня «Пору» «разрывает морально-мировоззренческий кризис».

«Часть партийного руководства стоит на позициях, которые заводят партию в порочную систему координат современного политикума, в закулисные игры политических авантюристов и «неудачников-державотворцев». Это очень быстро может привести «Пору» к потере самостоятельности и самодостаточности и превратить ее из эффективного субъекта прямой демократии и бескомпромиссного гражданского контроля над властью в «политическую амебу» со славным прошлым и невыразительным будущим», - говорится в декларации.

В связи с этим было задекларировано о создании внутри партии «комитета девятого марта» - демократической инициативы в пределах партии «Пора», которая призвана обеспечить победу политики принципов и ценностей над политикой интересов и малодушия на ближайшем Гражданском собрании партии.

Члены комитета требуют созыва съезда депутатов местных советов «Поры», они требуют созыва до 4 апреля заседания Центрального совета партии в связи с тем, что на прошлом заседании не было рассмотрено большинство принципиальных и жизненно важных вопросов развития партии, которые были в повестке дня.

Также члены комитета требуют созвать до 13 мая внеочередное Гражданское собрание «Поры» как высшего руководящего органа партии, на котором четко очертить политический путь партии на будущее, предоставив ему полную легитимность.

Члены комитета, кроме этого, считают, что на собрании следует рассмотреть вопрос о четком позиционировании «Поры» относительно действующей государственной власти, внесения логичных изменений в устав партии, которые приведут к стабилизации партии, а также избрании нового состава руководящих органов партии.

В состав «комитета девятого марта» вошли бывший председатель политсовета Е.ЗОЛОТАРЕВ, бывшие члены политсовета Андрей ЮСОВ, Виталий ЗАГАЙНЫЙ, Андрей БОНДАРЕНКО, Сергей ПАНТЮК и ряд других.

Как сообщал УНИАН, на последнем заседании Центрального совета «Поры» председателем политсовета партии был избран Владислав КАСЬКИВ вместо Е.ЗОЛОТАРЕВА.