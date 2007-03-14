Лавринович - Ющенко: нравится, не нравится...

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что решение Верховного Суда Украины о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности главы Киевской областной государственной администрации должно быть выполнено.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ высказал сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Когда исчерпаны все возможные судебные процедуры и есть решение Верховного Суда, которые не подлежит обжалованию, оно должно быть выполнено - нравится это кому-то или нет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции считает недопустимым, когда высшие должностные лица демонстрируют неуважение ко всей судебной системе страны. «Я не думаю, что это путь, на котором можно найти что-то хорошее для общества. Демонстрация правового нигилизма и непринятие тех решений, которые не нравятся, но принятые уполномоченными органами - это очень плохой шаг», - пояснил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ уточнил, что процедура выполнения решения Верховного Суда предполагает издание нормативного акта об отмене первичного акта об увольнении, который признан незаконным, и одновременно издание другого акта об отмене назначения нового лица на эту должность.

Как сообщал УНИАН, Верховный Суд Украины 13 марта восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года.

24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня 2006 года Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Однако, несмотря на решение суда, Е.ЖОВТЯК не был восстановлен в должности, а в декабре 2006 года Высший административный суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.