Мороз прекрасно понимает, что деньги не пахнут

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен высказаться по поводу весенних акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, «многое должен сказать и Президент Украины, учитывая все обстоятельства, а на перспективу - возможность развития событий».

Председатель ВР выразил надежду, что у украинского общества «хватит здравого смысла, чтобы не допустить противостояния, каких-либо общественных столкновений, потому что это никому не нужно».

По словам А.МОРОЗА, «нужно иметь в виду, что не решаются здесь интересы людей, а решаются интересы власти, конкретных представителей, тех, кто организует акции».

А.МОРОЗ считает, что необходимо проявить взвешенность, чтобы «мы не оказались заложниками такой провокации». По его словам, социология свидетельствует о том, «что это людям абсолютно не нужно».

«Но мы прекрасно понимаем, что деньги не пахнут и используются здесь в достаточно больших объемах. Ясное дело, что это деньги, которые избежали возможности попасть в бюджет», - отметил А.МОРОЗ.