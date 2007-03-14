Януковичу не нравится, что Ющенко водит хороводы с Тимошенко

Премьер-министр Украины намерен сегодня встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил журналистам сегодня.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он надеется на встречу с В.ЮЩЕНКО до заседания Совета национальной безпасности и обороны (начало заседания запланировано на 14.30 – УНИАН).

На вопрос о том, есть ли подтверждение о встрече со стороны Президента, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Сейчас мы договорились созвониться утром».

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к тому, что Президент фактически поддержал оппозицию, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я к этому отношусь отрицательно… Президент должен заниматься развитием страны, не хороводы водить с оппозицией, а должен присоединиться к процессу развития страны и улучшению жизни людей, и отвечать за стабильность ситуации. Не просто информировать, а отвечать».