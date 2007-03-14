Регионалы предлагают наказать оппозицию рублем

Представители фракции Партии регионов предлагают со вчерашнего дня не насчитывать заработную плату представителям оппозиционных фракций, поскольку они не принимают участие в пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР заявил член фракции Партии регионов Александр СТОЯН.

«Предлагаю в соответствии с Кодексом закона о труде не выплачивать заработную плату этой помаранчевой команде», - сказал депутат.

По словам А.СТОЯНА, все народные депутаты перед пленарным заседанием должны расписываться в специальных ведомостях на столах регистрации, и только после этого считается, что они не пропустили рабочий день. «Сегодня помаранчевые, особенно из БЮТ, расписались, а в зале их нет», - отметил А.СТОЯН.

При этом он добавил, что если не будет выплачиваться заработная плата депутатам из «Нашей Украины» и БЮТ, будут сэкономлены значительные суммы. «И мы раздадим их в детские дома, дома-интернаты, и таким образом те, кто стоял на Майдане, выполнят свое обещание – богатые помогут бедным», – сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 марта фракции БЮТ и “Наша Украина” приняли решение не принимать участие в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции, принятых 12 марта на общем заседании фракций при участии Виктора ЮЩЕНКО.

Сегодня, 14 марта, член фракции БЮТ Григорий НЕМЫРЯ сообщил журналистам, что и "Наша Украина" и БЮТ не будут регистрироваться в ВР, пока не будет включен в повестку дня законопроект Юлии ТИМОШЕНКО о внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно установления тарифов на ЖКУ.