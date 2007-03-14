Янукович посчитал больных, которые мешают жить

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет парламентскую оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Вчерашние события в парламенте - очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «небольшая кучка амбициозных политиков, которые не удовлетворены результатами прошедших год назад выборов», не хотят ожидать до 2011 года, когда должны будут состояться очередные парламентские выборы.

Премьер-министр отметил, что у него состоялась встреча с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, который сообщил о том, что, несмотря на действия оппозиции, вчера были приняты все необходимые законы. «На сегодня также сформирована повестка дня, и все вопросы будут рассмотрены. По некоторым будут приняты позитивные решения, по некоторым - не будут приняты. У депутатов своя точка зрения, и их нужно убеждать», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в ходе поездки в Ривненскую область он получил поддержку людей, которые заинтересованы в стабильности ситуации в стране. «Людей интересуют вопросы, которые касаются жизненных потребностей - рабочие места, заработная плата, цены на потребительские товары», - сказал премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что среди граждан, занятых на предприятиях Ривненской области, только около 1% состоят в политических партиях. «А сколько процентов населения Украины состоит в партиях?» - поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ. В дискуссию включился вице-премьер Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, который сообщил, что только около 2% взрослого населения является членами политических партий. На это В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Ну вот - около 2%! А сколько из них больных, если посчитать, которые не дают спокойствия всему государству».