Сегодня Верховная Рада возьмется за тарифы и Массандру

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть изменения к Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно формирования и утверждения тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотреть проект закона о структуре, полномочиях и особенностях правового и экономического режима имущественного комплекса Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».