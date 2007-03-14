Сегодня Верховная Рада возьмется за тарифы и Массандру
09:57, 14 марта 2007Политика
866 0
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть изменения к Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно формирования и утверждения тарифов.
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотреть проект закона о структуре, полномочиях и особенностях правового и экономического режима имущественного комплекса Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter