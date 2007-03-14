Из Тимошенко хотят сделать политический труп

Лидер "Нашей Украины" в парламенте Вячеслав Кириленко заявляет, что его фракция может вернуться в сессионный зал для рассмотрения инициированных ею или президентом законопроектов.

"Мы, надеюсь, ушли из парламента этого созыва не навсегда, и у нас есть возможность, чтобы отстаивать свою позицию, как внепарламентским способом, так и вернуться в парламент", - заявил лидер фракции "Нашей Украины" в эфире 5 канала.

"Будут те вопросы, в которых необходимо, чтобы мы приняли в них участие, например зарплатный вопрос, изменения в закон о бюджете – а это инициативы президента Ющенко – мы прийдем и примем участие (в заседании). Не будет реакции на наши 17 предложений, мы будем принимать решение, как лучше защищать свою точку зрения", - объяснил свою позицию Кириленко.

Он не считает лучшим выходом то, что коалиция " будет штамповать свои решения", а оппозиция лишь будет говорить, что она против этого.

На замечание, что теперь без оппозиции в зале коалиция сможет спокойно проводить свои решения, Кириленко высказал сомнение, что президент подпишет эти решения.

"Сейчас пойдет вал лоббистских и коррупционных законов. Мы обратились официально к президенту не подписывать законы, принятые без оппозиции. Я думаю, что такая позиция в значительной мере отрезвит коалицию", - сказал он.

Вместе с тем представитель Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что если оппозиция не вернется к работе, коалиция сменит руководителей комитетов от этих двух фракций и заменит их представителями коалиции.

Он также высказал сомнение, что президент ветирует все законы, так как таким образом он " будет действовать против народа".

"А если коалиция будет реагировать на каждый популистский чих оппозиции, то нам некогда будет работать на страну", - заявил Чечетов.

Кроме того, он предложил смоделировать ситуацию, если бы Хилари Клинтон поехала в Россию и заручилась поддержкой Путина относительно роспуска Конгресса.

"Та ее бы выставили из Америки. Это был бы политический труп. Так давайте же этими мерками мерить и Тимошенко", - призвал депутат.

Он также высказал мнение, что оппозиции "должно хватить совести" написать заявление, чтобы ей не оплачивали прогулянный день.

Украинская правда