Пресс-конференция «Налоги: платить или не платить?»

В среду, 23 июня, в 11.30 в информационном агентстве «Мост-Одесса» состоится пресс-конференция на тему: «Налоги: платить или не платить?». В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования «Отношение к уплате налогов в Украине», проведенного Институтом Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены следующие вопросы:

нужен ли украинцам свой бизнес?

готовы ли граждане платить все налоги?

осуждает ли общество тех, кто уклоняется от уплаты налогов?

почему платят налоги не все украинцы?

что необходимо сделать, по мнению респондентов, чтобы налоги в Украине платили?

В пресс-конференции примет участие директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.