Почему Ющенко ЕС нравился, а СНГ - нет?

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО препятствовал взаимодействию Украины с СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ, выступая на XIV Петербургском международном экономическом форуме.

«В основе нежелания развивать интенсивное экономическое сотрудничество с партнерами по СНГ лежат подчас и политические мотивы. Так, например, при прежнем Президенте Украины, вопреки объективной заинтересованности деловых кругов, строились препятствия политического характера», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

По его словам, нередко это объясняется опасениями попасть в зависимость от более сильного партнера - России.

«Этим объясняется неприятие любых наднациональных органов в рамках СНГ. Самое интересное, что отдельные страны СНГ предпринимают активные усилия для интеграции в ЕС, и здесь, что странно, никакого страха перед наднациональными органами совершенно нет – это алогично», - заявил С.ЛЕБЕДЕВ.

Он отметил, что осложняет бизнес в рамках Содружества настороженность и определенное недоверие друг к другу, оставшиеся с 90-х годов, а также коррупциях в странах. Сейчас, по его словам, в рамках Содружества разработаны и готовятся к подписанию меры по противодействию коррупции.

При этом С.ЛЕБЕДЕВ подчеркнул, что экономический потенциал РФ составляет 70% экономического потенциала СНГ.

Справка. Лебедев Сергей Николаевич (09.04.48, г.Джизак, Узбекской ССР) в 1970 г. окончил Черниговский филиал Киевского политехнического института, секретарь Черниговского горкома комсомола. С 1973 года - в органах госбезопасности СССР, имеет контрразведывательную подготовку (Киевская школа КГБ) и разведобразование (Краснознаменный институт КГБ).

В 1978 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР. Многократно выезжал в загранкомандировки в Западный Берлин, ГДР, ФРГ. В 1998-2000 годах - официальный представитель Службы внешней разведки в США.

С 20 мая 2000 г. - директор Службы внешней разведки России.

С 5 октября 2007 года - председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.