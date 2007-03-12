Оппозиция не хочет терять парламентскую трибуну, но по-другому не выходит

Фракции БЮТ и «Наша Украина» могут покинуть сессионный зал Верховной Рады и отказаться от участия в работе парламента, пока антикризисная коалиция не прислушается к требованиям оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня на совместном заседании обеих фракций при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что завтра оппозиция обнародует с парламентской трибуны свои требования и если не увидит реакции, будет вынуждена перейти к радикальным действиям - вплоть до выхода из зала заседаний ВР. Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться завтра на заседании фракции “Наша Украина”.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что оппозиции не хотелось бы терять парламентскую трибуну как действенный механизм донесения своей позиции до народа.

В то же время он выразил убеждение, что коалиция отвергнет все предложения оппозиции, исходя из политических мотивов, и депутаты от «Нашей Украины» и БЮТ будут вынуждены покинуть зал, ожидая того момента, когда Президент созовет круглый стол для обсуждения выхода из кризиса.

По словам В.КИРИЛЕНКО, из 200 законопроектов, внесенных депутатами от “Нашей Украины”, в повестку дня внесены около 6, остальные были изъяты из повестки дня без обсуждений и объяснений. Он призвал “собрать все оппозиционные силы в кулак”.

С его позицией относительно необходимости объединения усилий согласилась и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отметив, что нужно «общей силой в 200 голосов в парламенте не допустить сползания страны в бездну».

Она также выразила мнение, что заявления председателя ВР Александра МОРОЗА относительно увеличения антикризисной коалиции до 300 голосов могут привести к окончательной узурпации власти в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило при участии В.ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

В частности, среди требований - формирование конституционной комиссии за пределами парламента и вынесение на всеукраинский референдум вопроса о форме государственного правления в Украине; вопрос защиты внешнеполитического курса Украины; необходимость возвращения ведущей роли Президента в вопросах внешней политики и немедленное назначение министра иностранных дел; освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, а также немедленное назначение председателя СБУ; переподчинение внутренних войск МВД Президенту; расторжение контракта с «РосУкрЭнерго» и переход на прямые контракты с Россией, Туркменистаном и другими относительно поставок природного газа в Украину и тому подобное.