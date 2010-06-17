Янукович увидел, что страна «выходит потихоньку из бездны»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость серьезно работать над модернизацией страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в городе Ворожба Белопольского района Сумской области, выступая на церемонии открытия электрифицированного участка “Конотоп-Ворожба” Юго-Западной железной дороги.

“Сейчас страна выходит потихоньку из этой бездны, в которую она попала 5 лет назад”, - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, несбалансированность работы ветвей предыдущей власти не давала возможности развивать страну и модернизировать ее.

“И если мы с вами и выживали, то не благодаря власти, а, как говорят, вопреки”, - сказал Президент.

По его словам, постоянные столкновения тогдашних Президента, премьер-министра, политических сил, которые их поддерживали, политизация общества привели к тому, что внутри страны “начали искать врагов, делить на своих и чужих в зависимости от того, кто на каком языке разговаривает, кто в какую церковь ходит”. В.ЯНУКОВИЧ назвал это недопустимым.

Он отметил, что выступает за то, что объединить страну может лишь одна общая цель – модернизация страны, главной целью которой будет улучшение жизни людей, защита их прав и борьба с бедностью.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что “сегодня наконец сформирована эффективная власть на всех уровнях - начиная от Президента и заканчивая местными администрациями”.

“Это единая команда, которая взяла на себя ответственность и будет ее нести перед народом”, - сказал он, добавив, что нынешняя власть решительно настроена начать те реформы, которые страна ожидает уже 20 лет.