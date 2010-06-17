Тимошенко намерена сплотить демсилы в «единый кулак»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что к местным выборам сплотит демократические силы в “единый крепкий кулак”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью Хмельницкому областному каналу “Эксклюзив”.

“Обязательно на местные выборы буду собирать все близкие нам по духу политические силы в единый крепкий кулак. Ведь в 2004 году я отложила свои амбиции в сторону и отдала поддержку Виктору ЮЩЕНКО. Другое дело, что он этого не использовал”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом с кем конкретно планирует лидер БЮТ блокироваться, она не уточнила.

По ее словам, до выборов будет проведен существенный кадровый отбор в ряды ВО “Батьківщина”. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала пересмотреть часть состава парламентской фракции БЮТ. “Есть часть народных депутатов, которые меня не устраивают”, - заметила она.

Кроме того, как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, ее политическая сила будет идти на выборы в местные органы власти не с пустыми руками. “У нас за плечами много наработок. Это – Бюджетный кодекс, который, к сожалению, был заветирован ЮЩЕНКО. Бюджетный кодекс открывает множество перспектив именно для органов местного самоуправления”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.