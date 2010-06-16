Что на самом деле происходило в 1941 году?

Историки Украины, Беларуси и России планируют в 2011 году выпустить совместную книгу в трех томах о военных событиях 1941 года на территории трех стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, ссылаясь на заместителя директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вячеслава ДАНИЛОВИЧА.

Он отметил, что каждый том литературного труда будет посвящен военным действиям на территории одного из трех славянских государств в 1941 году.

Кроме этого, А.КАЛУГИН сообщил, что сегодня в Минске открылась V Международная летняя школа молодых ученых-историков стран СНГ, в котором принимают участие около 70 молодых ученых и преподавателей из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

«Мероприятие организовано Институтом всеобщей истории Российской Академии наук и Институтом истории Национальной академии наук Беларуси при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ»,- сказал А.КАЛУГИН.

По его словам, в течение недели участники форума обменяются мнениями в отношении важнейших проблем истории Великой Отечественной войны. В ходе работы летней школы свои лекции прочитают ведущие специалисты Институтов истории стран СНГ. На семинарах слушатели школы выступят со своими докладами по тематике летней школы.

«В современных условиях все большую популярность в мировой историографии приобретают попытки ревизии истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. К сожалению, эти попытки нередко приводят к искажению исторической правды и даже способствуют возникновению тенденции к пересмотру итогов войны. Многие псевдо- и околонаучные концепции попадают на страницы не только узкопрофессиональных научных изданий, но и находят свое отражение в учебных пособиях. Поэтому особенно важно в год 65-летия Великой Победы содействовать популяризации среди молодежи объективных знаний о Великой войне», - отмечают организаторы форума.

Завершит свою работу летняя школа 22 июня.

Как сообщал УНИАН, предыдущая IV Международная летняя школа молодых ученых-историков стран СНГ состоялась в Ереване (Армения) в июне 2009 года и собрала участников из 9 стран Содружества.