Тимошенко дала определение идеологии Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что идеологией действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является "государственная клептомания".

Об этом она заявила в интервью Хмельницкому областному телеканалу "Эксклюзив".

"Я не могу подобрать других слов к идеологии Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, кроме государственной клептомании. И специфика Украины в том, что нужно защищать государство от власти", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Также она дала определение действиям команды Президента - "криминализованный монополизм".

"В Украине создан криминализованный монополизм. Нет никаких ограничений, чтобы они (команда В. ЯНУКОВИЧА) не брали то, что хотят. Именно таким путем Украина потеряла Сахалинское месторождение в Харьковской области и шельф Черного моря", - отметила Ю. ТИМОШЕНКО.