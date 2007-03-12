Наша Украина и БЮТ приняли совместное заявление (выступление Тимошенко)

Фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, состоявшемся в Секретариате Президента при участии главы государства Виктора ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на этом заседании, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО объявила, что в совместное заявление с требованиями оппозиции необходимо включить пункт о политической реформе, в частности, о том, что изменения в Конституцию привели к конституционному кризису, и сегодня необходимо сформировать конституционную комиссию за рамками парламента, а также вынести на всеукраинский референдум вопрос о форме государственного правления в Украине.

Также в требования Ю.Тимошенко предложила включить вопрос защиты внешнеполитического курса Украины, в частности, незамедлительное принятие закона, который бы денонсировал ту часть соглашения о Едином экономическом пространстве, которая касается создания надгосударственного органа в этой структуре.

Также лидер БЮТ требованием к коалиции назвала необходимость возвращения ведущей роли Президента в вопросах внешней политики и необходимость немедленного назначения министра иностранных дел.

К перечню требований Ю.Тимошенко отнесла снятие с рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, которые, по ее словам, ведут наступление на единый государственный язык в Украине.

К перечню требований отнесено также освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, а также немедленное назначение председателя СБУ.

Также Ю.Тимошенко предложила внести требование о переподчинении внутренних войск МВД Президенту.

В перечень требований предлагается внести необходимость расторжения контракта из «Росукрэнерго» и перехода на прямые контракты с Россией, Туркменистаном и другими относительно поставок природного газа в Украину.

По словам Ю.Тимошенко, в перечень требований также необходимо внести преодоление тарифного кризиса, повышения пенсий и зарплат, а также срочное прекращение существования коррупционных схем в экономике, в том числе немедленное прекращение рейдерства.

Также оппозиция будет требовать снять с рассмотрения парламентом ряда законопроектов, которые, по ее мнению, разрушают основы государственной власти в Украине, в том числе законопроект о Президенте и законопроекте о внесении изменений в Конституцию о местном самоуправлении (№3207-1).

Лидер БЮТ среди требований назвала снятие препятствий для проведения местных референдумов; введение ответственности судей за коррумпированные решения; преодоление катастрофической ситуации в сельском хозяйстве.

Также оппозиция приняла совместное заявление, в котором обращается к Президенту Украины с просьбой не подписывать откровенно лоббистские законы.

К 18.40 совместное заседание фракций БЮТ и “Наша Украина” завершилось.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции подписали лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер фракции БЮТ Ю.Тимошенко.