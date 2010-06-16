Кабмин Азарова обвинили в плагиате

Правительство Николая АЗАРОВА занимается плагиатом законопроектов, которые в свое время готовило и вносило в Верховную Раду правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня на брифинге заявил премьер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Сложилась новая версия работы Верховной Рады, когда все законопроекты, особенно по экономическим вопросам, которые предлагаются нынешним правительством, - это фактически законопроекты, которые были отклонены Партией регионов, когда вносились предыдущим правительством. 210 законодательных актов, которые были подготовлены как проекты законов правительством Ю.ТИМОШЕНКО, были отозваны. Вместо этого сегодня, не меняя текст этих законов или изменяя несколько предложений или фраз, они вносятся как законы, которые рассматривает Партия регионов», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, С.СОБОЛЕВ отметил, что власть системно нарушает право оппозиции формировать повестку дня заседания Верховной Рады по средам.

«Законопроект либо не вносится, либо не голосуется, хотя до этого был поддержан комитетом, где есть представители всех политических сил», - сказал он.