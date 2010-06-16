Тимошенко опять хочет предложить людям «Украинский прорыв»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что готова проводить дебаты с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, а не с представителями их окружения.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила на пресс-конференции в Хмельницком, отвечая на вопрос, почему не состоялись ее дебаты с заместителем главы Администрации Президента Анной ГЕРМАН.

"Я готова с ЯНУКОВИЧЕМ идти на дебаты, готова с АЗАРОВЫМ, который всю страну вводит в заблуждение, а для дебатов с другими людьми есть другие люди, которые смогут на соответствующем уровне вести дискуссию", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Лидер БЮТ напомнила, что именно В.ЯНУКОВИЧ во время президентской избирательной кампании, несмотря на нормы законодательства, отказался от участия в телевизионных дебатах с ней.

"Одно время он так глубоко спрятался от дебатов, что мы его после этого найти не могли еще три дня нигде", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, что нового она готова предложить людям, лидер БЮТ сказала, что не хочет меняться и менять свои ценности.

“Мне жаль, что политики, которые занимались государственным служением, превратились в игротеку. В свою очередь эти игротеки выступают на телевидении в образе петрушек. Я не хочу быть такой, как они”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, она может предложить людям программу “Украинский прорыв”, 200 законопроектов, поданные правительством в Верховную Раду во время пребывания ее в должности премьер-министра.

“Украинский прорыв” - это стратегическая программа преобразований в разных отраслях, которая направлена для людей, а не для самих себя”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что в Украине существует две оппозиции – это “карманная” оппозиция, которая лояльна к действующей власти, и “вредная” оппозиция, за которой следят “наружки” и пытаются уничтожить ее.