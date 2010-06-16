Эксперт пугает Украину катастрофами типа алчевской

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА подчеркивает важность решения проблем ЖКХ в стране, решить которые можно путем реформирования отрасли, что зависит от наличия политической воли у власти.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно назначения министра ЖКХ Александра ПОПОВА на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

«Реформирование ЖКХ – одно из самых опасных с точки зрения электоральных перспектив направлений деятельности для любой власти. ПОПОВ является представителем той команды управленцев, которая понимает сущность проблем ЖКХ», - отметил эксперт. В то же время, по его словам, это скорее исключение из правил.

«В большинстве своем во власти и в оппозиции нет ни понимания масштабов необходимых реформ, ни политической воли заняться ими. Ситуацию может изменить лишь приход к управлению политиков, занимающихся исключительно такой конкретной проблематикой. Это может произойти на местном уровне уже на предстоящих этой осенью выборах – шансы региональных политических проектов, в том числе и «Коммунального фронта», который в последнее время активизировал свою деятельность, расцениваются как очень неплохие в муниципальном контексте», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, внимание действующей власти к проблемам ЖКХ имеет инерционный характер. «Любая украинская власть действует на рынке ЖКХ по принципу «пока гром не грянет…». Однако технологический ресурс всей системы ЖКХ страны исчерпывается. Это значит, что нас могут ждать катастрофы типа алчевской и днепропетровской по всей стране в том случае, если во власти не появятся политики и управленцы, занимающиеся не дележом земли и популизмом, но и разгребанием «авгиевых конюшен», причем, не в метафорическом смысле этого выражения», - подытожил директор АМС.