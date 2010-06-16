Тимошенко: Высший совет юстиции - это что-то вроде «тройки Сталина»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сравнила Высший совет юстиции с «тройкой Сталина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

«Высший совет юстиции сформирован из вассалов Виктора ЯНУКОВИЧА. Это что-то вроде «тройки Сталина», которая освобождает судей, назначает судей, а также может накладывать дисциплинарное взыскание на неугодных судей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ВСЮ поквиталась с теми судьями, которые в свое время возбуждали дела в отношении окружения В.ЯНУКОВИЧА или в отношении него.

«Задача действующей власти - через судебную реформу уничтожить Верховный Суд Украины, чтобы он (ВСУ – УНИАН) не рассматривал кассационных дел, а был методологическим органом», - сказала лидер БЮТ.