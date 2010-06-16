Следствие тянет ниточку от Диденко к Тимошенко?

Против бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в СБУ.

Источник сообщил газете, что следователь СБУ отпустил И.ДИДЕНКО под подписку о невыезде.

Издание напоминает о недавнем решении Стокгольмского арбитражного суда, который признал, что во времена премьерства Юлии ТИМОШЕНКО у компании «РосУкрЭнерго» (принадлежащей «Газпрому» и украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ) незаконно было изъято 11 млрд. кубометров газа. Арбитраж постановил вернуть этот объем газа «РУЭ», а также, в качестве компенсации за понесенные убытки, дополнительно отдать 1,1 млрд. кубометров.

Потому, отмечает «Сегодня», на прошлой неделе председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил о возбуждении уголовного дела по поводу нанесения убытков Украине.

«Наш источник уточнил, что дело по факту «разворовывания газа неустановленными лицами» было возбуждено 8 июня, а уже 10 числа — против И.ДИДЕНКО. Причина — именно он (долго заменявший болевшего в 2009 году главу «Нафтогаза» Олега ДУБИНУ) подписал документы, которые и дали возможность изъять газ у «РУЭ»», - пишет издание.

Источник полагает, что следствие может не удовлетвориться делом против И.ДИДЕНКО, ибо он выполнял указания Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она, свидетельствуют источники, подписала директивы по газу единолично, на что якобы не имела полномочий. Так что у следствия могут возникнуть к Юлии Владимировне неприятные вопросы», - отмечает газета.

«Сегодня» считает, что сама Ю.ТИМОШЕНКО не исключает, что ее могут привлечь к уголовной ответственности.

«Для меня большая честь, что сегодня возбудили уголовное дело за то, что — и по факту, и против отдельных лиц (я думаю, что это с прицелом на меня прямо), — что мы через правовые процедуры забрали у криминальной структуры «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубических метров газа и передали государству», — цитирует вчерашнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО газета. Экс-премьер убеждена, что ее «действия по возврату этого природного газа на 5 млрд. долларов были абсолютно правильными».