Тимошенко: Янукович возвращает Украину в доевропейское прошлое

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть Януковича изменила геополитический вектор развития Украины.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила на пресс-конференции в Черновцах.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, "мы идем в обратном направлении, от внедрения в Украине европейских ценностей и прав. Мы возвращаемся в прошлое".

Именно поэтому Ю.ТИМОШЕНКО считает, что украинское общество должно осознать угрожающий для Украины характер политики новой власти.

"Чем быстрее люди осознают, что это не позитивный путь развития, тем скорее мы сможем вернуться к естественному для Украины пути построения европейского независимого государства", - сказала она.