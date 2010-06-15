Хорошковский: угроза жизни Януковича была и остается

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что угроза жизни Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ была и пока не устранена.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

В частности, отвечая на вопрос «Что могло произойти в стране, если в течение одного месяца после смены власти Президента стали охранять железными щитами, огромным количеством правоохранителей, применяются беспрецедентные меры безопасности. Что случилось?», В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил: «Это вопрос угроз. Да, была угроза жизни Президенту. Мы провели достаточно серьёзный комплекс оперативных мероприятий. Угрозу пока еще не устранили. Это был не простой звонок по телефону. Простой звонок или простое письмо не воспринималось бы настолько серьёзно».