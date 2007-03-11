Стецькив прогнозирует поражение помаранчевых в случае досрочных выборов

Один из лидеров гражданского движения «Народная самооборона», советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что в случае досрочных выборов весной в этом году помаранчевые силы потерпели бы поражение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал вчера вечером в прямом эфире на Ивано-Франковском FM-радіо «Західний полюс».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «досрочные выборы маловероятны да и нужные ли они сейчас». «Если бы выборы состоялись этой весны, то помаранчевы силы проиграли бы, - отметил он. - Потому что у ЯНУКОВИЧА в настоящее время есть 30%, коммунисты также проходят в парламент на досрочных выборах, «Наша Украина» упала до 7%, а БЮТ имеет 20% с копейками. Вот и посчитайте. В лучшем случае будет 50 на 50».

«Я думаю, возможно, я безнадежный романтик, но мне кажется, что сейчас в Украине нужна долговременная кропотливая работа по формированию гражданских структур в каждом городе и селе, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ. - «Народная самооборона» это не блиц-криг, это работа на годы и, поверьте, ничего страшного не будет, если выборы в Украине состоятся вовремя, в 2011 году». Это означает, по его мнению, «что у нас есть время людей самоорганизовать, научить их бороться за свои права, сказать им, что такое народный протест и почему он является эффективным». По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «мы выбрали трудный путь, и если «Народная самооборона» будет в каждом городе и селе, то рано или поздно «Народная самооборона» изменит власть».