В Украину опять собирается патриарх Кирилл
14:02, 11 июня 2010Политика
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Посетит несколько городов
20-28 июля в Украине с визитом будет находиться Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ.
Как сообщает сайт www.patriarh.in.ua, в соответствии с программой, с 20 по 23 июля патриарх будет находиться в Одессе. В частности, 21 июля он возглавит чин освящения и литургию в Спасо-Преображенском соборе Одессы, а 22 июля примет участие в торжествах в оперном театре.
С 23 по 25 или 26 июля патриарх КИРИЛЛ будет находиться в Днепропетровске, где 24 июля возглавит литургию на площади перед Спасо-Преображенским собором города.
Также патриарх побывает в Киеве, где 28 июля, в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира, возглавит праздничную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.
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