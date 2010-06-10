БЮТ хочет вызвать Бойко на ковер

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что оппозиция будет инициировать отчет министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО в Верховной Раде в связи с решением Стокгольмского арбитража о возвращении газа «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«Есть известное решение, которым фактически оббирают бюджет государства, что фактически ставит на грань банкротства НАК «Нафтогаз Украины». Мы выступаем с предложением на 19 июня заслушать человека, имеющего прямую причастность к «РосУкрЭнерго», человеку, чьи подписи стоят под документами «РосУкрЭнерго», - министра топлива и энергетики господина БОЙКО», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе продолжительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» об экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo.

К тому же, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа как неустойку за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов снабжения, транзита и хранения газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и потому указанная выше сумма должен быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.