Могилев попросил представить, как он с барабаном входит в спальню

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает, что акции протеста или в поддержку кого-либо не должны ограничивать права других людей, которые не принимают в них участия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Демократия - это свобода права, и я имею права нормально жить. Любая протестная акция не должна нарушать нормальную жизнь других людей… Если я приду к вам в спальню с барабаном и начну барабанить против того, что птицы садятся на мой балкон. Это нормально?», - сказал министр.

При этом А.МОГИЛЕВ добавил, что «при любой акции должен быть порядок… Я не имею права допускать драк и конфликтов».

«Поэтому милиция будет принимать меры по охране прав всех людей… Работников милиции на таких мероприятиях будет ровно столько, сколько необходимо для обеспечения охраны общественного порядка», - заявил министр.