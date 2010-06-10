Для кортежа Януковича придумали новый маршрут

Для президента придумали новый маршрут, убрали из сопровождения «скорую» и перестали перекрывать подъезды к трассе строительной техникой. Теперь «президентских» заторов практически нет, пишет Газета по-киевски.

Постоянные жалобы киевлян на пробки, «пока он едет на работу», были услышаны. Для Януковича поменяли маршрут: вместо пути по жилмассиву через улицу Автозаводскую, кортеж движется теперь вдоль промзоны улицы Богатырской. И время перекрытия движения транспорта при проезде президента сократили до двух минут.

Издание отмечает, что такой маршрут быстрее и удобнее: по улице Автозаводской от улицы Полярной до Московского проспекта – 13 перекрестков. По Богатырской – при таком же расстоянии – всего два. О новом маршруте Виктора Януковича также говорит свежий асфальт на Богатырской.